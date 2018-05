Abodi sullo stadio San Nicola: “Subito l’intesa con Piano”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Abodi, presidente del credito sportivo (ed ex numero uno di B Futura), parla dei progetti che interessano lo stadio San Nicola di Bari. Attraverso il Corriere del Mezzogiorno, ha detto: “Bisogna essere perseveranti, determinati e pazienti. Altrimenti il rischio è di mollare tutto. Non lo faremo e siamo alle prese con due snodi fondamentali: la scelta della soluzione architettonica per il nuovo stadio San Nicola e la possibilità di associare l’investimento a un intervento di tipo commerciale. L’Astronave è architettonicamente affascinante, ma è comunque una struttura realizzata su standard non più adeguati. Un esempio? La copertura non è totale e in presenza di 30 mila spettatori l’impatto visivo è modesto. Poter demolire e ricostruire consentirebbe non solo di risparmiare 20 milioni, ma di accrescere i vantaggi in termini di maggior ricavi (con la presenza di spazi commerciali). Nei prossimi giorni credo che avremo un incontro con Piano e troveremo una soluzione”, ha detto.