Ad Santarcangelo: "Non possiamo ancora festeggiare la salvezza"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport

Vlado Borozan, amministratore delegato del Santarcangelo, è soddisfatto a metà dopo il pari col Ravenna che, forse, ha salvato i clementini. Il dubbio è dovuto alla decisione del Tribunale attesa a giorni relativa ai presunti mancati pagamenti di febbraio: "Non possiamo ancora festeggiare purtroppo anche se abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Non mi vengono le parole per raccontare tutto quello che si è fatto per dar merito a chi ha contribuito a questo capolavoro. Dobbiamo esser felici perché sul campo siam riusciti a fare quanto serviva, il miracolo continua. Adesso dobbiamo aspettare l'ultima decisione del tribunale, quest'anno dobbiamo soffrire fino all'ultimo per festeggiare. Mi spiace per i ragazzi e per i tifosi, ci hanno strozzato al momento quel grido di gioia".