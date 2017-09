Ad Spezia: "Abbiamo speso meglio, non meno. Diamanti? Se c'è l'opportunità"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L'amministratore delegato dello Spezia Luigi Micheli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto delle operazioni di mercato: “Credo che sia giunto il momento di sfatare il mito che qui si cerca solo di spendere poco, perché in realtà abbiamo speso meglio rispetto al passato portando a La Spezia profili importanti che seguivamo da tempo. Siamo contenti del nostro mercato, abbiamo dato un segnale importante facendo capire che qui non si viene a svernare. Sciaudone? Per noi era incedibile, ma giovedì abbiamo chiuso per Giorgi che era nella lista dei desideri del tecnico e il suo procuratore ha trattato con il Novara così abbiamo dato la possibilità al ragazzo di uscire. - continua Micheli come riporta il sito dei liguri - L'obiettivo minimo è la salvezza, prima di tutto 51 punti, poi sarà il campo a dirci dove potrà arrivare una rosa che per la categoria è senza dubbio importante. Cisotti e Shekiladze? sono fuori rosa, hanno rifiutato diverse destinazioni, sapevano a cosa sarebbero andati incontro, mentre Datkovic uscirà nei prossimi giorni. Diamanti o Gilardino? In generale, qualora dovesse esserci l'opportunità di prendere un calciatore che secondo l'area tecnica possa fare la differenza, la società farà il massimo, ovvio poi che sarà la volontà del calciatore a fare la differenza”.