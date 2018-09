Ad Venezia: "Rinvio CONI? Non siamo né preoccupati, né felici"

© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Rogg, ad del Venezia, in merito al rinvio della decisione del Collegio di Garanzia del CONI arrivata nella giornata di ieri: "Che segnale è il rinvio della sentenza? Non ci sono commenti e non c’è nessun segnale da interpretare semplicemente aspettiamo che decidano, sperando non ci mettano troppo, ma data la sosta della B il Coni si sarà preso qualche ora in più. Noi non siamo né preoccupati, né felici, dobbiamo solo attendere, la posizione compatta dei club della Lega B è stata esplicitata più volte come pure l’appoggio della Federcalcio alla riforma. I tempi si allungano? Per fortuna sono aspetti che non influenzano i giocatori, i nostri sono dei professionisti e la loro testa è già al Benevento"