Addio Gigi Simoni, Cosenza: "Un signore del calcio. Oggi è un giorno di mestizia"

"La scomparsa di Gigi Simoni è una triste notizia per il Cosenza Calcio, che il mister allenò in un periodo della sua lunga e prestigiosa carriera. Resta in noi il ricordo nitido di un signore del calcio, che ha fatto della mitezza e dell’eleganza un tratto distintivo del suo impegno sportivo. Oggi per la comunità rossoblu è un giorno di mestizia e addio. Un pensiero carico di commozione e vicinanza va alla sua famiglia e a tutti i suoi cari da parte del Cosenza Calcio". Questa la nota del club calabrese per la scomparsa dell'allenatore scomparso oggi che allenò per solo sei mesi il club rossoblù nel 1989.