Addio Maradona. Il ricordo di Salerno e della Salernitana: luci accese all'Arechi

vedi letture

Un bel comunicato apparso sul sito ufficiale, poi una iniziativa simbolica assolutamente apprezzabile e che testimonia la vicinanza della Salernitana e della sua tifoseria al popolo napoletano e a tutti gli amanti del calcio. Riflettori accesi all'Arechi, quasi come se si volesse accompagnare idealmente in cielo Diego Armando Maradona scomparso prematuramente oggi pomeriggio a causa di un arresto cardiorespiratorio. Moltissimi tifosi granata hanno preso d'assalto bacheche Facebook e social network per esprimere tutto il proprio cordoglio in un giorno triste per il calcio italiano. Nessuna rivalità a cospetto di un dolore così grande, capace di unire in un ideale abbraccio due tifoserie storicamente rivali. Lo stadio rimarrà acceso fino a tarda nottata, iniziativa pienamente condivisa con l'amministrazione comunale di Salerno nelle persone degli assessori Giordano e Caramanno.