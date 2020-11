Adjapong lascia la Nazionale e rientra a Lecce dopo i test Covid-19: necessari accertamenti

Notizie non positive per il difensore del Lecce Claud Adjapong, obbligato a lasciare il ritiro della Nazionale U21 a seguito di un indeterminato esito dei test molecolari cui si era sottoposto prima della partenza verso l'Islanda. Il giocatore rientrerà in Salento e sarà soggetto a ulteriori controlli.

Questa la nota della società giallorossa:

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Claud Adjapong non è stato aggregato al gruppo della Nazionale Under 21, che è partito questa mattina alla volta dell’Islanda. Il difensore giallorosso è stato sottoposto, come tutto il gruppo dei nazionali, a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito indeterminato. Il giocatore farà rientro in sicurezza a Lecce ed effettuerà ulteriori accertamenti".