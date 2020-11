Adjapong: "Mi piacerebbe continuare l'esperienza al Lecce. Spero venga esercitata l'opzione"

Intervenuto in conferenza stampa il difensore del Lecce Claud Adjapong ha parlato della sfida contro il ChievoVerona nel prossimo turno e del proprio futuro: “In Serie B tutte le gare sono difficili, il Chievo è una grande squadra, difficile da affrontare, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza, senza però essere presuntuosi. Risultati come quello contro la Reggiana non devono portarci a pensare questo o farci sottovalutare l’avversario. Scenderemo in campo concentrati anche contro i veneti. - continua Adjapong parlando del futuro – Con il Sassuolo ho fatto un percorso lungo 12 anni dal settore giovanile alla prima squadra che però ritengo concluso. Mi piacerebbe continuare con il Lecce, qui ho trovato continuità dopo due anni in cui non giocavo e spero che l’opzione possa essere esercitata”.