Ag. Armenteros: "Benevento tappa importante. A Crotone per giocare"

Intervistato da Pianetaserieb.it il procuratore Fredrik Risp ha parlato del trasferimento di Samuel Armenteros al Crotone nel mercato di gennaio: “Benevento è stata una tappa importante per la sua carriera, quando scelse i giallorossi le premesse erano ottime anche perché la squadra giovava in Serie A e voleva mettersi in mostra per il Mondiale. Fu una stagione difficile e capimmo che cambiare aria era la scelta migliore e da qui la scelta dei Portland Timers. Quando è tornato, con l’obiettivo di risalire in Serie A, Samuel era entusiasta del progetto e di poter lavorare con Inzaghi, ma ci sono stati tanti cambiamenti nel corso della prima parte di stagione e lui non ha trovato la continuità che voleva. L’arrivo di Moncini ci ha poi fatto capire che era meglio cambiare aria. - continua Risp – Siamo andati al Crotone perché è una delle migliori squadre di Serie B, lotta per la promozione ed è stata la squadra che lo ha cercato maggiormente a gennaio. Ora vuole aiutare il club a raggiungere la Serie A, poi in estate si faranno tutte le valutazioni sul futuro.