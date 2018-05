Ag. Castaldo: "Il futuro di Gigi è all'Avellino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto De Notaris, agente del centravanti dell'Avellino Luigi Castaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell'attaccante, dai microfoni di YSport: "Gigi vuole continuare a giocare e a vestire la maglia dell'Avellino. Ha voglia di superare altri record con la maglia biancoverde, vuole superare se stesso. A bocce ferme parleremo con la società, gli accordi vanno fatti in due. A dispetto dei 36 anni, anche quest'anno Gigi ha raggiunto la doppia cifra. Gli accordi si fanno in due, si merita un contratto importante soprattutto dal punto di vista della durata. Se la società non si muoverà, allora ci guarderemo attorno".