Ag. Chiricò: "No alla Ternana, vuole solo il Lecce"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervistato da Sololecce.it il procuratore Kael Grimaldi ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno offensivo Cosimo Chiricò dato in uscita dal club salentino spiegando che il calciatore non ha intenzione di cambiare maglia in questi ultimi giorni: “In merito alla richiesta avanzata dalla Ternana abbiamo deciso di rifiutare perché la Serie C sta stretta al mio assistito. In testa ha solo il Lecce, la squadra per cui tifa fin da bambino ed è sicuro di poter dare una mano. - conclude Grimaldi – La sua decisione è quella di restare e impegnarsi totalmente per il bene della maglia giallorossa”.