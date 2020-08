Ag. Coda: "Nessun contatto con il Bari. Valuteremo con calma tutte le proposte"

Dopo l'addio al Benevento lo scorso giugno, Massimo Coda è ancora alla ricerca di una nuova squadra. In attesa della riapertura del mercato, le proposte non sono mancate, come confermato dal suo procuratore Giuseppe Galli ai microfoni di Tuttobari: "Coda è uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione e per giunta è senza contratto. Non abbiamo fretta, valuteremo con calma tutte le proposte. Stiamo aspettando anche che il campionato di Serie A finisca, ci è arrivata una proposta che valuteremo nei prossimi giorni. Bari? Nessun contatto", ha concluso.