Ag. Cosenza: "Profilo gradito al Pisa, ma è del Lecce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Cosenza, difensore classe 1986 in forza al Lecce, è un pezzo pregiato di questo mercato. Il suo nome ricorre spesso legato a diversi club, l'ultimo in ordine cronologico è il Pisa. Il suo procuratore Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di TuttoPisa.it senza dare conferme circa il contatto fra il club nerazzurro e il Lecce, ma non ha smentito che ai toscani interessi il giocatore. "Al momento Cosenza è un patrimonio del Lecce, ma posso confermare che Gemmi e Corrado sono sulle tracce di giocatori dalle caratteristiche simili alle sue". "E' un ragazzo abituato a competere per la vittoria - ha proseguito Caravello - non ci sono state offerte formali da parte del Pisa, ma posso confermare che è un profilo molto gradito alla società nerazzurra, così come ad altre della stessa categoria". "Ripeto che Cosenza è un calciatore del Lecce - ha concluso il procuratore - di concerto con la società salentina quindi verranno prese in considerazione offerte di un certo tipo: una Serie C alta potrebbe corrispondere al suo valore, e nel novero dei club appartenenti a questa categoria c'è sicuramente il Pisa".