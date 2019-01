© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore era rimbalzata l'indiscrezione che voleva Francesco Cosenza nel mirino della Virtus Francavilla. Ma a smentire l'ipotesi ci ha pensato Danilo Caravello, agente del difensore classe 1986, attualmente in forza al Lecce, che ai colleghi di TuttoCalcioPuglia.com ha precisato: "Non c’è molto da aggiungere a notizie infondate come queste, Ciccio Cosenza è uno dei capitani di questa squadra oltre che uno dei cardini dello spogliatoio. Per cui posso soltanto smentire qualsiasi interessamento nei suoi confronti. Anche perché non si muoverà da Lecce per alcun motivo fino a giugno, a meno di situazioni irrinunciabili ad oggi non previste ne cercate. Ci vuole rispetto ed equilibrio per un uomo vero e professionista come lui".