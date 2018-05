Ag. Empereur: "A Bari si è ritrovato. Futuro? Dipende da molti fattori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il procuratore Sandro Martone ha parlato ai microfoni di Tuttocalciopuglia.com del futuro di Alan Empereur arrivato a Bari a gennaio dal Foggia in prestito: “Fin qui è stata una bella avventura, a inizio stagione aveva perso un po' di fiducia a causa di infortuni e scelte tecniche da parte di Stroppa, con cui non ha avuto un grande approccio. A Bari invece si è conquistato un posto fra i titolari e ha ritrovato la forma e l'autostima.- continua Martone – Per il riscatto molto dipenderà da come finirà la stagione e dall'eventuale permanenza di Sogliano e Grosso. Lui comunque sarebbe felicissimo di restare. È vero che ci sono altri club interessati, ma bisogna prima aspettare la fine dei play off per fare tutte le valutazioni”.