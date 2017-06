Ag. Gucher: "Nessun contatto col Bari, ma siamo a disposizione"

© foto di Federico Gaetano

L'agente di Robert Gucher, centrocampista in forza al Vicenza, Max Hagmayr ha parlato delle voci che vorrebbero l'austriaco nel mirino del Bari per la prossima stagione, spiegando di essere disponibile a parlarne, ma di non aver avuto contatti: “Al momento non c'è stata nessuna chiamata dal Bari, ma se il giocatore dovesse interessare ai biancorossi siamo a disposizione per incontrarci. - spiega Gucher a Barinelpallone.it - Di sicuro quella pugliese è una piazza importante”.