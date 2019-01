Ag. Jallow: "Seguito da diversi club in B, resterebbe volentieri a Salerno"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lamin Jallow sembra essere l’obiettivo numero uno per quanto riguarda l’attacco del Pescara. Il gambiano, attualmente in forza alla Salernitana, non ha reso secondo le aspettative (una sola rete realizzata contro il Verona) e sembra destinato a cambiare aria. Per maggiore chiarezza sul futuro del gambiano è intervenuto ai microfoni di TuttoSalerntana.com, l'avv. Luigi Sorrentino che ha cosi chiarito la posizione del suo assistito: "Lamin resta al 99% a Salerno, non ha alcuna intenzione di andare via. E' vero, ci sono state delle richieste di club di B ma la volontà di Jallow è quella di rimanere con la Salernitana e mostrare il suo reale valore. L'agente ha poi rassicurato: "State tranquilli, Lamin ha perso l'aereo a causa di un malinteso con la compagnia aerea. Domani sarà in città per riprendere gli allenamenti".