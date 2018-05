Ag. Kragl: "Seguito da diversi club in A, ma resterebbe volentieri a Foggia"

Intervistato da Tuttocalciopuglia.com Matteo Materazzi ha parlato del futuro di Oliver Kragl, centrocampista che il Foggia dovrebbe riscattare e per cui ha pronto un triennale da fargli firmare. Il calciatore però potrebbe anche non restare nel club rossonero a causa delle richieste provenienti dalla Serie A: “C'è stato un sondaggio da un club di A e qualcuna dall'estero, ha molto mercato. A Foggia è stato molto bene, ma bisogna capire come si evolverà la situazione societaria e solo dopo potremmo parlare di determinate situazioni. Udinese? So che lo ha visionato diverse volte come del resto Genoa e Samp, può fare comodo a diverse squadre. - continua Materazzi – Ribadisco che a Foggia è stato bene e che resterebbe volentieri anche per il rapporto che si è creato con i tifosi. Ma ha 28 anni e vuole misurarsi con campionati più importanti”.