Il Pisa non vuole cedere Daniele Liotti , e ulteriori conferme in merito arrivano, come riferisce strettoweb.com, anche dall'agente del terzino, Paolo Paloni, intervenuto nel corso della trasmissione Buongiorno Reggina, dedicata alla Reggina: “Il Pisa considera Liotti un calciatore importante, il mister D’Angelo si fida molto di lui anche se ci sono degli esterni che stanno giocando di più. Il ragazzo vuole giocare e ha manifestato il piacere, eventualmente, di considerare un’offerta della Reggina. E’ calabrese e conosce piazza e calore. La formula? Tutta da valutare, il Pisa non vuole fare a meno del calciatore”.

Ricordiamo intanto che gli amaranto si starebbero eventualmente tutelando monitorando il profilo di Giuseppe Agostinone dell'Alessandria .