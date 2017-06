Ag. Mokulu: "Non solo Serie B, piace anche in Belgio, Olanda e Turchia"

Dopo le parole del presidente dell'Avellino Walter Taccone in merito all'interessamento del Bari nei confronti del centravanti Benjamin Mokulu, tornato in Irpinia dopo il prestito al Frosinone, la redazione di Barinelpallone.it ha sentito il suo agente Killian Van Der Sande: “Posso solo dire che le squadre interessate al ragazzo sono molte e non solo in Serie B. Piace anche in Belgio, Olanda e Turchia, ma al momento non abbiamo preso alcuna decisione”.