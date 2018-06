Ag. Montalto: "Lecce piazza gradita al ragazzo"

© foto di Federico Gaetano

Gerry Palomba, agente di Adriano Montalto, attaccante in uscita dalla Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoCalcioPuglia sul futuro del proprio assistito in relazione alla voci che lo vogliono nel mirino del Lecce: "Lecce sarebbe sicuramente una piazza gradita al giocatore, so che stanno allestendo una squadra competitiva. Aspettiamo un loro segnale per discutere sul futuro del giocatore, a cui dopo una super stagione non mancano le offerte".