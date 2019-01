© foto di Monia Bracciali

L’attaccante Alessandro Rossi è pronto a salutare la Lazio in questa finestra di mercato per andare a giocarsi le proprie chance altrove, pur restando di proprietà del club laziale, con il Pescara in pole position per il suo acquisto in prestito. L’agente del calciatore Donato Di Campli ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha parlato così del futuro del giovane calciatore: “Aspettiamo che Tare rientri dalle vacanze per decidere cosa fare in accordo con la Lazio. C’è assoluto ottimismo per un trasferimento in prestito poiché non è giusto che resti senza giocare. Ha fatto solo un paio di presenze in Europa e ha bisogno di fare minutaggio. - conclude Di Campli – Il suo futuro però è e resta la Lazio”.