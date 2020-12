Ag. Sounas: "Amarezza per la cessione da parte della Reggina. Ma ora è felice a Perugia"

"Credo che all'inizio si sia esagerato con l'entusiasmo e con le aspettative. La conquista della Serie A è difficile, la storia ci insegna che spesso passa da un progetto che ha bisogno di due o tre anni. Non sempre si può vincere al primo colpo. Da tifoso amaranto, non posso che dirmi dispiaciuto, ma c'è ancora il tempo per rimediare".

Dalle colonne della Gazzetta del Sud, esordisce così l'ex calciatore Bruno Cirillo, che è stato a lungo capitano dei calabresi, e che ora lavora come agente. Proprio su questo, una nota, in merito alla cessione, da parte del club di patron Luca Gallo, del suo assistito Dimitrios Sounas: "Inutile negarlo, è una cessione che ha causato amarezza sia in me che nel ragazzo, anche perché arrivata a una settimana dalla chiusura del mercato. Dimitrios adesso è felice a Perugia, gode della piena fiducia di club e allenatore e sono convinto che si riprenderà quella Serie B che aveva conquistato e meritato sul campo".