Ag. Tello: "Bari, peccato per la Serie A. Diversi club su di lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tello ha fatto un bel campionato, mi è molto dispiaciuto che il Bari non sia riuscito ad andare in Serie A". Ha parlato così Jeronimo Barbadillo, agente di Andrés Tello, che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com, si è lasciato scappare qualche indizio sul futuro del suo assistito: "Per Andrés c'è interesse da parte di molti club, tra cui società di Serie A. E' un giocatore che ha mercato dalla quinta società di Serie A in giù. Quali sono le squadre interessate? No, non posso ancora espormi ma posso affermare che sono squadre di medio livello".