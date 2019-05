© foto di Federico Gaetano

Jari Vandeputte, esterno offensivo della Viterbese, è uno dei pezzi pregiati del campionato di Serie C. Adesso è arrivato il momento del grande salto in B, a meno che... non chiamasse il Bari. Queste il concetto espresso dall'agente del calciatore a pianetaserieb.it: "Ritengo che sia arrivato il momento di tentare il salto in Serie B. Sono arrivate chiamate dalla cadetteria. Ci sono state situazioni in cui si poteva chiudere, sia in estate che nell’ultima sessione di mercato invernale. Squadre interessate l’anno scorso stanno confermando la volontà di intavolare trattative. È arrivato il momento di mettersi alla prova in Serie B, e le richieste non mancano. Serve una piazza dove si può fare calcio in maniera tranquilla, come Chiavari oppure Cittadella. Credo che un contesto di questo tipo sarebbe l’ideale per il ragazzo. Bisogna però dire che, qualora dovesse nascere qualcosa in piazze importanti di Serie C, come Bari o simili, sono sicuri che Jari ascolterebbe anche questo tipo di proposte”.