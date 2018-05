Ag. Vantaggiato: "Via da Livorno. Su di lui Cesena, Brescia e Pisa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finita l'avventura dell'attaccante Daniele Vantaggiato a Livorno. E il suo procuratore, Giovanni Tateo, non ha avuto parole soft dopo l'addio: "Il Livorno - ha dichiarato ai colleghi de Il Tirreno - ha deciso di ammainare una bandiera importante. Vantaggiato infatti dopo 4 anni in Toscana non continuerà l'avventura nel club amaranto la prossima stagione. Avevamo un accordo sulla parola che il club non ha mantenuto chiudendo di fatto la porta a Daniele. Volevano modificare le condizioni economiche e questo non è giusto per chi in 4 anni ha dato tutto per il Livorno siglando più di 50 gol. Togliamo il disturbo, ma adesso vorrei vedere chi trovano di meglio sul mercato da inserire in lista. Il futuro? Di pretendenti non ne mancano per Vantaggiato. È finito nel mirino di Cesena, Brescia e Pisa ma ci sono anche altre squadre di B interessate".