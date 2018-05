Agazzi sul futuro: "Aspetto che Foggia e Atalanta decidano cosa fare"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Foggia Davide Agazzi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana, ultima stagionale allo Zaccheria: “Abbiamo fatto una buona stagione raggiungendo l'obiettivo primario e, pur perdendo qualche punto nel corso della stagione, reputo ottimo il nostro percorso. Contro la Salernitana sarà una partita difficile fra due squadre che hanno già raggiunto la salvezza matematica, mi aspetto un grande pubblico pronto a sostenerci. Ci sarà da divertirsi, ma noi vogliamo vincere l'ultima in casa. - conclude Agazzi parlando del futuro come riporta Calciofoggia.it - Sono in prestito con diritto di riscatto da parte del Foggia ma con la possibilità del controriscatto da parte dell´Atalanta, quindi vedremo cosa succederà a fine stagione e come si accorderanno le due squadre. Ormai sono abituato al fatto che prima dell´estate non so mai cosa farò e dove giocherò l´anno successivo. In ogni caso, queste due stagioni qui a Foggia sono state le più importanti della mia carriera, e questo lo reputo il mio primo vero campionato di serie B”.