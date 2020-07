Aglietti: "Servirà il miglior Chievo Verona per battere un Trapani affamato"

"Dobbiamo cercare la vittoria in ogni modo, anche se non è una gara semplice, anzi, forse dal punto di vista mentale è la più difficile delle ultime quattro. Il Trapani è affamato di punti, specie dopo la penalizzazione, e con necessità di fare il risultato: dovremmo essere pronti sotto ogni aspetto, fisico, tattico, tecnico. Servirà il miglior Chievo per battere i siciliani": nella conferenza stampa della vigilia, esordisce così il tecnico del Chievo Verona Alfredo Aglietti.

Che prosegue poi: "Tutte e due le squadre hanno bisogno di punti per i propri obiettivi, il secondo posto è sfumato ma dobbiamo guardare con un occhio davanti e con uno dietro, per mantenere salda la nostra posizione playoff e provare a migliorarla: fondamentale è vincere le partite che possiamo e che dobbiamo, anche se non fosse quella di domani, che, ripeto, sarà difficile. Il Trapani è una squadra che ti aspetta, che ti far giocare male, loro sanno di non poter sbagliare nulla e questo alza il tasso di difficoltà, poiché anche noi sappiamo di non dover sbagliare nulla: senza cadere nella loro rete di densità centrale, dovremmo mettere in campo qualità e pazienza".

Andando poi alla squadra: "Cotali è purtroppo ancora indisponibile, Leverbe è squalificato e Obi è da valutare, ma le disgrazie di qualcuno sono la fortuna di altri, ho in testa un paio di soluzioni che scioglierò domani e spero che chiunque scenda in campo dia il massimo. Su questo, comunque, sono fiducioso, la squadra sta bene e si sono allenati tutti bene: dobbiamo solo dimostrare di meritare qualcosa in più di quello che abbiamo ottenuto fino ad adesso. La settimana di riposo ci è stata utile, ora chiedo alla squadra un altro sforzo perché domani servirà. I punti adesso si fanno sempre più pesanti".