Aglietti torna all'Hellas: come da calciatore l'obiettivo è la Serie A

Dopo aver vestito la magia dell’Hellas Verona per due stagioni e mezzo (83 presenze e 22 gol) conquistando la promozione in Serie A nel 1998-99 Alfredo Aglietti è tornato nella giornata di oggi in gialloblù questa volta per sedere sulla panchina del club.

Chiamato per il finale di campionato, e quasi certamente i play off, il tecnico – fermo dal maggio del 2018 quando venne esonerato dalla Virtus Entella – proverà a replicare quanto fatto da calciatore ovvero conquistare la promozione in Serie A. Un obiettivo non impossibile visto il valore della rosa scaligera, specialmente se l’allenatore riuscirà a far convivere due attaccanti di razza come Pazzini e Di Carmine – che Grosso vedeva alternativi l’uno all’altro – per giocarsi tutte le carte nei play off che rappresentano sempre un terno al lotto. Le prossime due gare saranno molto importanti sia per confermare la presenza dell’Hellas ai prossimi play off (con sei squadre racchiuse in appena cinque punti e con soli quattro posti a disposizione) sia per dare la propria impronta alla squadra.