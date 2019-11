Ala, fantasista e ora mezzala: col Frosinone è iniziata la 3^ vita di Mastinu

Esterno d’attacco, fantasista e ora mezzala. Per Giuseppe Mastinu quella iniziata in questa stagione è una sorta di terza vita calcistica, una vita troppo spesso interrotta da problemi fisici come quello che lo ha tenuto fermo per venti mesi facendogli saltare tutta la scorsa stagione e l’avvio di questa. Il classe ‘91 era esploso a Olbia in Serie D come ala con la propensione al gol (9 nella prima stagione in 24 presenze, ben 16 in 32 presenze l’anno successivo), numeri e prestazioni che avevano attirato l’attenzione dello Spezia in Serie B che se l’era assicurato nel 2016 impiegandolo come esterno per ben 22 volte nella prima stagione nonostante arrivasse da due categorie più giù. Buone prestazioni, anche se non devastanti come quelle in Serie D, prima del trasloco sulla trequarti come fantasista libero di svariare l’anno successivo.

Un cambio di ruolo che diede i suoi frutti con Mastinu protagonista con due reti e cinque assist in 26 presenze prima di quell’infortunio, subito nel marzo 2018, che lo costrinse a un primo stop durato quasi un anno col rientro nel marzo dell’anno successivo per appena nove minuti di gioco (contro il Pescara) e un nuovo infortunio che lo ha tenuto ai margini della prima squadra fino a poche settimane fa.

La panchina ritrovata a metà ottobre, poi 23 minuti contro il Pisa nel derby e infine la prima da titolare nell’ultima giornata contro il Frosinone. Un nuovo inizio che segna anche un nuovo ruolo: Italiano infatti lo schiera come mezzala con propensione all’inserimento. Un esperimento che probabilmente avrà continuità nel corso della stagione con Mastinu che vuole riprendersi il tempo perduto e restituire allo Spezia l’affetto ricevuto in questi lunghi mesi d’infortunio.