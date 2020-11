Ala-Myllymaki: "C'erano altri club, ma ho scelto il Venezia per il suo respiro internazionale"

vedi letture

Il neo acquisto del Venezia Lauri Ala-Myllymaki, che vestirà la maglia arancioneroverde solo da giugno, ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Italia: “C’erano alcuni club sulle mie tracce però quando ho saputo dell’interesse del Venezia nei miei confronti ho pensato che vestire questa maglia fosse la miglior scelta che potessi fare. Fin da piccolo seguivo il campionato italiano e credo che questa sia il miglior campionato da disputare per un giocatore con le mie caratteristiche. Quando sono arrivato ho notato subito come le buone sensazione che avevo si siano tramutate in realtà, perché il club mi ha accolto davvero bene. Ho giocato la mia prima partita all’Ilves quando avevo 16 anni – continua il finlandese ai canali ufficiali del club - sono molto legato al club. La società ed i tifosi mi hanno sostenuto nella mia scelta di fare un passo in avanti nella mia carriera e sono felici che io sia arrivato al Venezia FC. Il fatto che qui ci siano diversi giocatori del nord Europa è stato un fattore che ha influito nella mia scelta, ma più in generale l’essere in una squadra di respiro internazionale che rappresenta una città così bella è stato fondamentale nella mia decisione.”