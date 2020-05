Alastra: "Esordio in A emozione unica, Pescara chance per crescere”

“Devo recuperare quello che ho perso, avevo iniziato a mille e poi ci sono stati degli intoppi, magari qualche scelta sbagliata”. Lo ha detto il portiere del Pescara, di proprietà del Parma, Fabrizio Alastra protagonista di una diretta Instagram. “Dove mi vedo fra tre-quattro anni? Spero di poter tornare in Serie A da protagonista”.

Alastra la Serie A l’ha assaporata nel 2016 contro il Torino, quando indossava la maglia del Palermo. “Ogni tanto riguardo la partita, non voglio che sia solo un ricordo perché spero di ritornare in A. Quando guardo i video del mio esordio mi viene la pelle d’oca, è stata un’emozione indimenticabile”.

Il presente di Alastra dice Pescara, con il Parma che in estate ha puntato su di lui: “Quando a giugno mi ha chiamato il Parma non ho esitato ad accettare la proposta perché è una grande società. A Pescara ho davanti un grande portiere come Fiorillo, posso imparare e ho maggiori possibilità di mettermi in mostra”.

E infine parole di elogio per i colleghi con cui si è confrontato: “Ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare con Sorrentino così come Pomini e Brignoli oppure Cragno a Benevento e a Parma Sepe che prima dell’infortunio stava facendo una grandissima stagione e può certamente ambire alla Nazionale”.