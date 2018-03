Alberto Cerri, predestinato con quattro anni di ritardo

© foto di Federico Gaetano

Il 6 aprile del 2014, Alberto Cerri esordiva in Serie A contro il Napoli. Una giovane promessa che il Parma, nella sua gestione, avrebbe voluto monetizzare. Questo prima dello sconquasso che i ducali hanno dovuto fronteggiare nella stagione successiva, con il fallimento e la retrocessione in Serie D. A quel punto Cerri, prestato alla Virtus Lanciano, viene colpito dal primo infortunio della sua carriera, che gli pregiudica una stagione iniziata con quattro gol nelle prime cinque gare.

La Juventus fiuta l'affare, lo acquista e lo cede in Serie B. Prima al Cagliari, dove vince il campionato ma non viene confermato. Poi alla Spal promossa, ma lui già spostato al Pescara a gennaio, causa 15 presenze e una sola rete. Infine il prestito al Perugia dove, nelle prime tredici presenze, va in gol tre volte. Sembrava un altro anno gettato dalla finestra.

Invece Cerri, negli ultimi mesi, sta tornando quello che sembrava già dai tempi della Primavera del Parma. Un predestinato, con nove timbri in dodici gare, due nell'ultima partita con lo Spezia (con qualche lamentela di Marilungo in occasione del secondo gol). Centravanti classico, potente e veloce, può essere il futuro del nostro calcio. A patto che continui a migliorare come nell'ultimo periodo.