Alessandria, Di Masi: "Obiettivo salvezza. Dopo 47 anni d'assenza non posso dire altro"

Il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi intervistato da Sky Sport ha parlato della promozione in Serie B e degli obiettivi per la stagione a venire: “Siamo già strutturati in maniera importante anche fuori dal campo, abbiamo costruito tanto in questi otto anni e siamo pronti al salto. Siamo una neopromossa, ci sono delle cose da fare dove le idee vinceranno su tutto perché ci sono club che possono spendere più di noi. Annusare la categoria e restarci il più possibile. Dopo 47 anni non posso dire altro. - conclude Di Masi - Lo stadio è un gioiellino, totalmente ristrutturato togliendo la pista d’atletica e le barriera e ci spiace non sapere se i tifosi potranno o meno essere presenti fin dalla prima giornata".