Allarme Coronavirus. Ascoli-Chievo si giocherà: ma a porte chiuse. Si attende l'ufficialità

vedi letture

Risultava momentaneamente sospesa, ma la gara di questo pomeriggio, quella tra Ascoli e Chievo Verona, si giocherà. A porte chiuse.

Come infatti riferisce picenotime.it, il confronto valido per la 27^ giornata ha avuto l'ok per la sua disputa, ma con le restrizioni prima citate: questo quanto è emerso dai fitti i contatti tra il Governo, la Regione, il Comune di Ascoli Piceno e i due club. Non resta che attendere l'ufficialità.