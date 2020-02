vedi letture

Allarme Coronavirus. Comunicato Entella: "Biglietto gratis agli abbonati per tre gare"

Domani sera giocheremo a porte chiuse per il pericolo coronavirus e non potremo contare sull'apporto dei nostri tifosi. Una decisione di forza maggiore che abbiamo accettato, anche se notiamo una evidente disparità nell'affrontare l'emergenza da parte delle diverse Regioni. Questo penalizzerà, oltre alla squadra, chi ci segue con passione, ad iniziare dai nostri abbonati, che, ad inizio stagione, hanno creduto in noi, sottoscrivendo un contratto che in queste circostanze non prevede, peraltro, alcun rimborso.

Ci sembra però giusto ripagare la loro fiducia: per questo nelle prossime tre gare con Ascoli, Salernitana e Chievo gli abbonati avranno diritto ad un biglietto omaggio (totale tre tagliandi) nello stesso settore (se disponibile) da regalare. Potrà essere ritirato all'Entella Point nei giorni di prevendita precedenti la gara, presentando il proprio abbonamento e il documento della persona a cui verrà intestato il biglietto omaggio. Poiché sarà un trittico di partite fondamentali per la nostra Entella, l’omaggio contribuirà a riempire lo stadio, visto che servirà tutto l'aiuto di chi vuol bene ai colori biancocelesti.