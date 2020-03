Allarme Coronavirus. Da lunedì al via il rimborso dei biglietti per Ascoli-Cremonese

E' stata tra le prime gare rinviare per l'allarme Coronavirus, e adesso scatta il via ai rimborsi per Ascoli-Cremonese, match valido per la 25^ giornata del campionato di B. O meglio, il club marchigiano fa sapere che da lunedì prenderà il via il rimborso dei tagliandi acquistati all'Oasi, ritardo dovuto a problemi tecnici di TicketOne.