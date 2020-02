vedi letture

Allarme Coronavirus. Dg Cremonese: "Allibiti e sbalorditi dal rinvio. Siamo alla follia pura"

Dopo il patron dell’Ascoli Pulcinelli anche il direttore generale della Cremonese Paolo Armenia ha parlato del rinvio – a causa dell’allarme Coronavirus – della sfida di questo pomeriggio ad Ascoli: “Quando la squadra è arrivata allo stadio ci è stato comunicato che la partita non si sarebbe giocata. Siamo rimasti allibiti e sbalorditi, è una decisione che nessuno ci aveva ventilato e per la quale non abbiamo ricevuto nessun preavviso. Sappiamo solo che le autorità competenti hanno deciso che la partita non si dovesse giocare. - continua Armenia come riporta Cuoregrigiorosso.com - Se la motivazione del rinvio fosse il caso di coronavirus riscontrato a Cremona siamo alla follia pura. Noi siamo arrivati ieri sera a Villa Picena quindi, senza offesa, anche l’albergo dovrebbe essere chiuso seguendo questa logica astrale. Ci hanno fatto scendere dal pullman e entrare in campo, oltretutto la squadra è arrivata in treno. Potevano dircelo prima, così almeno stavamo a casa”.