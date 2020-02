Allarme Coronavirus. Ds Cremonese: "Settimana particolare. Porte chiuse? Scelta indiscutibile"

Il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato ha parlato in conferenza stampa al posto del tecnico Massimo Rastelli analizzando il momento particolare fra allarme coronavirus e un match che si giocherà a porte chiuse: “Per noi è stata una settimana molto particolare, non solo dal punto di vista emotivo. La società ha fatto il possibile per far sì che i ragazzi potessero allenarsi con serenità e nelle migliori condizioni. Ora lasciamo da parte ciò che non c’entra con il calcio e pensiamo solamente alla partita di domani. - continua Bonato come riporta Cuoregrigiorosso.it - Le porte chiuse sono una scelta indiscutibile, che va rispettata in maniera incondizionata in quanto adottata per salvaguardare la salute pubblica. Sicuramente ci dispiace non poter contare sui nostri tifosi che da sempre ci sostengono molto calorosamente”.