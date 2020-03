Allarme Coronavirus. Ds Venezia: "Credo che i campionati slitteranno. E anche l'Europeo"

vedi letture

Intervistato da Il Gazzettino il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo ha parlato in vista del Consiglio Federale di domani che potrebbe sospendere almeno per due settimane i campionati: “Credo che si prenderanno provvedimenti definitivi e che arriverà lo slittamento dei campionati e dell’Europeo, poi in qualche modo li si porterà a termine in base all’evoluzione dell’emergenza. - continua Lupo – Ci sono le istanze del ministro Spadafora che è intervenuto in maniera pesante al pari del presidente dell’AIC Tommasi, ma è sopratutto la logica a consigliare di fermare tutto. Finire il campionato con la classifica attuale? Nessuna norma lo prevede, servirebbero delibere straordinarie ad hoc della FIGC in accordo con le Leghe. Un quadro davvero complesso”.