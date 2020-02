vedi letture

Allarme Coronavirus: il Pescara non transige. Bannato un tifoso che ironizza sul contagio

Non transige il Pescara che, nel momento di massima allerta circa il Coronavirus (che ha portato anche alla sospensione di svariate attività sportive, con conseguente rinvio di molte partite che si sarebbero dovute disputare nel weekend nel Nord Italia), ha deciso di bannare dai social un tifoso che ironizzava sul contagio.

La formazione di Nicola Legrottaglie, nella giornata di ieri, era impegnata in Calabria contro il Crotone, che al termine del primo tempo era già avanti 3-0 sulla formazione biancazzurra (battuta poi 4-1): risultato non gradito a uno dei tifosi, che su Twitter, rispondendo a un post sul profilo degli abruzzesi, ha affermato che avrebbe mandato in ritiro a Wuhan la squadra. Come noto, Wuhan è la città cinese divenuta nota per la diffusione dell'epidemia del ceppo di Coronavirus. Poche parole da parte della società, se non la lapidaria risposta "Noi, invece, ti mandiamo nella lista "bloccati".