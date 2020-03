Allarme Coronavirus. Pres. Crotone: "Grazie a chi è in prima linea. Presto tornerà la normalità"

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato in merito alla sospensione dei campionati decisa dal DPCM e accolta dalla FIGC: “Dopo i fatti degli ultimi giorni era necessario che anche il calcio desse un segnale forte: in questo momento fermarsi è l’unica scelta possibile! Non bisogna mai perdere di vista le priorità e indubbiamente al primo posto c’è la tutela della salute. Noi, da sportivi, abbiamo una grande responsabilità ma anche la possibilità di veicolare i messaggi con più efficacia: in tal senso va anche il mio personale invito affinché tutti noi usiamo le giuste precauzioni per preservare la sicurezza di un’intera popolazione. Inoltre ci tengo a ringraziare pubblicamente quanti stanno “combattendo” in prima linea per far sì che si venga fuori al più presto da questa emergenza. - conclude la nota - Sono certo che a breve tutto sarà finito e torneremo a condurre una vita normale e a giocare a calcio sostenendo il nostro Crotone ma, prima di allora, impegniamoci tutti insieme in questa sfida!”.