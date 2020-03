Allarme Coronavirus. Santopadre: "Istituzioni ci aiutino o qui saltiamo tutti per aria"

Intervistato da gianlucadimarzio.com il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di quanto potrà essere deciso nel Consiglio Federale di domani chiedendo un aiuto da parte delle istituzioni: “La decisione di fermare i campionati deve prenderla il Governo, noi presidenti non abbiamo alcun potere. Ognuno ha visioni contrastanti, ma questo è irrilevante, la cosa fondamentale è fare in modo che le società non saltino per aria. - continua Santopadre - Senza entrate è impossibile garantire uscite. Le spese di gestione sono altissime, tra stipendi e contributi. In questo momento abbiamo bisogno che le istituzioni ci diano una mano. Altrimenti salta tutto per aria”.