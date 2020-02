vedi letture

Allarme Coronavirus - Serie B, Perugia-Empoli di questa sera si giocherà regolarmente

Secondo quanto riferito dall’edizione on line del Corriere dell’Umbria nel primo pomeriggio si è tenuta un riunione presso la Prefettura di Perugia per fare il punto sull’allerta Coronavirus in vista della sfida di questa sera, ore 21:00, fra Perugia ed Empoli al Curi. La decisione è stata quella di far disputare regolarmente la partita allontanando così le voci di un possibile rinvio che erano emerse nelle ultime ore.