Allarme Coronavirus. Venezia, Lupo: "Senza pubblico si perde pathos, ma ci adeguiamo"

Dalle colonne del Corriere Veneto il direttore sportivo del Venezia parla della sfida contro il Cosenza che si giocherà, come altre tre gare del prossimo turno, a porte chiuse: “L’idea non mi esalta onestamente, ma ci adeguiamo a quanto deciso dalla Lega di Serie B e dagli organismi competenti. Una partita senza pubblico perde di appeal e di pathos, non è certo la stessa cosa di giocare con la gente sugli spalti. - continua Lupo - È stata una decisione che secondo noi era nell’aria sin dall’inizio e non per caso abbiamo fatto disputare l’intera settimana di allenamenti sin dall’inizio al massimo regime. Il desiderio di tutti, credo di poterlo dire, è quello che si torni alla normalità il prima possibile e nella piena sicurezza di tutti”.