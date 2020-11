Allarme Cremonese, la classifica piange già: ma Bisoli per adesso non è a forte rischio

Ultimo posto in classifica, tre punti in sei gare giocate (c'è da recuperare quella contro il Brescia) e una media di mezzo gol a partita: non certo un buon bottino per la Cremonese di Pierpaolo Bisoli.

La sconfitta contro il Vicenza ha messo in crisi la truppa grigiorossa, e in discussione la posizione del tecnico.

Voci contrastanti si rincorrono su di lui, c'è chi lo vuole già esonerato e chi invece lo vede ancora sulla panchina: cosa che, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe probabile, la società per adesso non ha voluto metterlo sulla graticola.

La sosta che si prospetta per la B, però, sarà decisiva per ogni riflessione in merito.