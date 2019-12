Allerta rossa sulla Liguria. A rischio Spezia-Cremonese di domani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di domani fra Spezia e Cremonese, anticipo della 17esima giornata di Serie B, potrebbe subire un rinvio a causa dell’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani che interesserà tutta la Liguria. Una decisione in merito, come riporta Cittadellaspezia.com dovrebbe essere presa nel pomeriggio di oggi dopo l’incontro fra la dirigenza del club ligure con le istituzioni cittadine. Al momento pare improbabile che si decida di far disputare la gara visto il rischio incolumità per i tifosi che vorrebbero recarsi allo stadio.