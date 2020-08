Allo "Stirpe" la sblocca Gyasi: Spezia avanti 1-0 sul Frosinone all'intervallo

Si sono conclusi i primi quarantacinque minuti allo "Stirpe" di Frosinone con lo Spezia avanti 1-0 sulla formazione allenata da Alessandro Nesta. La prima occasione del match arriva al minuto dieci con un cross di Bartolomei pesca Gyasi che di testa però non inquadra lo specchio della porta. Al 19’ Dionisi salta Ferrer sulla corsia di sinistra, entra in area ma prima di concludere viene stoppato dal recupero in scivolata di Erlic. Un minuto più tardi Maggiore premia l’inserimento in area dal lato sinistro di Gyasi: l’attaccante dello Spezia si accentra e supera Bardi con un delicato tocco sotto.

Doppia occasione Frosinone - La risposta ciociara arriva con un tiro cross di Gori dalla corsia di destra che pizzica la traversa e termina sul fondo. Al 41’ il Frosinone va vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza di Paganini non trattenuta da Scuffet. Il numero 1 dello Spezia è bravo a rimediare murando la ribattuta di Novakovich. La squadra di casa spinge con insistenza e sessanta secondi più tardi Maiello scodella un pallone sul secondo palo non controllato da Paganini, tutto solo.