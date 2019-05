© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È due a due al quarantacinquesimo fra Palermo e Spezia, gara valevole per il 36° turno della Serie B. Altalena nell'ultimo quarto d'ora: Maggiore apre le danze al 30', con Jajalo che pareggia subiti i conti con una saetta da lontano. Moreo spezza nuovamente l'equilibrio per i rosanero, costretti a vincere per non dire addio alla speranza di promozione diretta, ma al termine del primo tempo Maggiore salta più in alto di Bellusci e firma il 2-2. Brescia e Lecce osservatori interessati, vista la possibilità di festeggiare la A con due giornate di anticipo.