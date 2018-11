Alzano e Cittadella: Padova sceglie Foscarini, l'uomo della provincia

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

"Se cinque o sei anni fa mi avessero detto che avrei allenato il Padova, non ci avrei creduto". Claudio Foscarini da Riese Pio X, poco più di diecimila anime nella provincia di Treviso, terra natale del Pontefice all'inizio dello scorso secolo, è per antonomasia allenatore di provincia. Perché ha legato la sua figura in carriera all'Alzano Virescit prima e al Cittadella poi. Borghi del pallone, dodici anni nella città euganea tra giovanili e prima squadra, una Serie A sfiorata e poi il salto in avanti. Che poi, così in avanti, come fu ai tempi di quel play-off sognato ma strozzato col Citta, non è mai stato. A Vercelli, a Livorno, ad Avellino, e solo in Toscana per un'avventura iniziata ai blocchi di partenza. D'estate ha salutato l'Irpinia, lui che in bacheca ha sudore, polvere, i successi del popolo del calcio che sogna rappresentati da una C1 e da una Coppa Italia di C negli anni '90 nel bergamasco. Che è un po' la sua terza città, se vogliamo. Se la prima è la sua Riese Pio X, la seconda è Padova. Anche nella sponda più grande, quella della Provincia. Anche se non se lo sarebbe mai aspettato.